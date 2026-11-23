Tu od rana jest biało. Śnieg na zdjęciach Reporterów24
W nocy z niedzieli na poniedziałek w niektórych rejonach Polski zrobiło się biało. Jak informował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w ciągu dnia w wielu regionach kraju można spodziewać się kolejnych opadów śniegu. Chociaż aura jest malownicza, miejscami intensywne opady mogą być niebezpieczne - synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia meteorologiczne.
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Padało w różnych częściach Polski
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania zimowych krajobrazów. Biało zrobiło się w najróżniejszych częściach kraju - od Wybrzeża oraz Warmii i Mazur, przez regiony centralne, aż po południe kraju. Miejscami spadło wystarczająco dużo śniegu, by możliwe było ulepienie niewielkiego bałwana.
Popadało śniegiem, Jelenia Góra
Zimowa aura listopadowa, Radom
Pierwszy śnieg, Jaworze
Zima w Rybniku
Poranek w Myślęcinie
Obecnie w większości kraju warunki nie sprzyjają utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej. Jak wynika z pomiarów IMGW, o godzinie 8 temperatura kształtowała się poniżej zera tylko na południowych krańcach Polski. W Kołobrzegu i Ustce termometry na stacjach synoptycznych pokazały nawet 4,1 stopnia Celsjusza.