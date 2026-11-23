Opady śniegu, Górowo Iławeckie (Warmińsko-Mazurskie) Źródło wideo: Kontakt24 / MarcinP Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Marcin

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W nocy z niedzieli na poniedziałek w niektórych rejonach Polski zrobiło się biało. Jak informował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w ciągu dnia w wielu regionach kraju można spodziewać się kolejnych opadów śniegu. Chociaż aura jest malownicza, miejscami intensywne opady mogą być niebezpieczne - synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia meteorologiczne.

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Padało w różnych częściach Polski

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania zimowych krajobrazów. Biało zrobiło się w najróżniejszych częściach kraju - od Wybrzeża oraz Warmii i Mazur, przez regiony centralne, aż po południe kraju. Miejscami spadło wystarczająco dużo śniegu, by możliwe było ulepienie niewielkiego bałwana.

Śnieg w Ząbrowcu Źródło: Kontakt24 / Jacek

Śnieg w Radomsku Źródło: Kontakt24 / Waldek

Popadało śniegiem, Jelenia Góra Popadało śniegiem, Jelenia Góra Źródło: Kontakt24 / Artur Popadało śniegiem, Jelenia Góra Źródło: Kontakt24 / Artur Popadało śniegiem, Jelenia Góra Źródło: Kontakt24 / Artur

Bałwan w Radomiu Źródło: Kontakt24 / agnieszka

Zimowa aura listopadowa, Radom Zimowa aura listopadowa, Radom Źródło: Kontakt24 / Marcin Zimowa aura listopadowa, Radom Źródło: Kontakt24 / Marcin

Pierwszy śnieg, Jaworze Pierwszy śnieg, Jaworze Źródło: Kontakt24 / Piotr Pierwszy śnieg, Jaworze Źródło: Kontakt24 / Piotr

Pierwszy śnieg w Gdańsku Źródło: Kontakt24 / L.K.

Zima w Rybniku Zima w Rybniku Źródło: Kontakt24 / Katerina Zima w Rybniku Źródło: Kontakt24 / Katerina

Poranek w Myślęcinie Poranek w Myślęcinie Źródło: Kontakt24 / Kris Poranek w Myślęcinie Źródło: Kontakt24 / Kris

Obecnie w większości kraju warunki nie sprzyjają utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej. Jak wynika z pomiarów IMGW, o godzinie 8 temperatura kształtowała się poniżej zera tylko na południowych krańcach Polski. W Kołobrzegu i Ustce termometry na stacjach synoptycznych pokazały nawet 4,1 stopnia Celsjusza.