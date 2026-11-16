Barwny "ogon" za samolotem. "Piękne i niezbyt częste zjawisko"

Chmura Altocumulus Undulatus, Białystok Źródło wideo: Kontakt24 / Szymon Źródło zdj. gł.: Adrian Piątek

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Na oryginalnym kadrze wykonanym przez Adriana Piątka widać subtelne tęczowe przebarwienia przy smudze aerodynamicznej ciągnącej się za samolotem Boeing 777 linii Emirates.

Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdjęcie przed obróbką Źródło zdjęcia: Adrian Piątek

Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych to samo zdjęcie po obróbce. Tęczową smugę widać na nim jeszcze bardziej wyraźnie. "Piękne i niezbyt częste zjawisko! Uprzedzając komentarze: nie, to nie jest AI" - napisali przedstawiciele Sieci.

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Czym jest smuga aerodynamiczna i dlaczego bywa tęczowa

Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Waszyński, smuga aerodynamiczna powstaje, gdy powietrze opływające samolot rozpręża się gwałtownie w strefie niskiego ciśnienia, co powoduje nagły spadek temperatury i tym samym bardzo szybki wzrost wilgotności względnej - aż do kondensacji. Wakszyński zaznaczył, że jest to zazwyczaj zjawisko krótkotrwałe.

Za efektowny tęczowy wygląd smugi odpowiada natomiast zjawisko zwane iryzacją. Jest ono związane z ugięciem światła na kroplach wody. To w jego wyniku powstały barwy, które możemy podziwiać na zdjęciach.