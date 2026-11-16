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Barwny "ogon" za samolotem. "Piękne i niezbyt częste zjawisko"

Matylda Dziechcińska
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Matylda DziechcińskaOprac. Agnieszka Stradecka
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Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdj. przed obróbką
Chmura Altocumulus Undulatus, Białystok
Źródło wideo: Kontakt24 / Szymon
Źródło zdj. gł.: Adrian Piątek
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Fotograf Adrian Piątek uchwycił na zdjęciu, które zrobił lecącemu samolotowi, smugę aerodynamiczną z iryzacją. Synoptyk tvnmeteo.pl wyjaśnił, jak dochodzi do jej powstania.

Na oryginalnym kadrze wykonanym przez Adriana Piątka widać subtelne tęczowe przebarwienia przy smudze aerodynamicznej ciągnącej się za samolotem Boeing 777 linii Emirates.

Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdjęcie przed obróbką
Iryzacja na smudze aerodynamicznej za Boeingiem 777 - zdjęcie przed obróbką
Źródło zdjęcia: Adrian Piątek

Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych to samo zdjęcie po obróbce. Tęczową smugę widać na nim jeszcze bardziej wyraźnie. "Piękne i niezbyt częste zjawisko! Uprzedzając komentarze: nie, to nie jest AI" - napisali przedstawiciele Sieci.

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Czym jest smuga aerodynamiczna i dlaczego bywa tęczowa

Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Waszyński, smuga aerodynamiczna powstaje, gdy powietrze opływające samolot rozpręża się gwałtownie w strefie niskiego ciśnienia, co powoduje nagły spadek temperatury i tym samym bardzo szybki wzrost wilgotności względnej - aż do kondensacji. Wakszyński zaznaczył, że jest to zazwyczaj zjawisko krótkotrwałe.

Za efektowny tęczowy wygląd smugi odpowiada natomiast zjawisko zwane iryzacją. Jest ono związane z ugięciem światła na kroplach wody. To w jego wyniku powstały barwy, które możemy podziwiać na zdjęciach.

Zaskakujące właściwości smug kondensacyjnych
Dowiedz się więcej:

Zaskakujące właściwości smug kondensacyjnych

Ciekawostki
Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
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Tagi:
samolotyChmury
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