Polska Silny wiatr w Polsce. Interwencje straży, powalone drzewo Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Lębork2026

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek na północy Polski silnie wieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W części Wybrzeża mają one pomarańczowy kolor - według synoptyków podmuchy mogą tam przekraczać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Ponadto obowiązuje też alert RCB.

Interwencje na Pomorzu. Silny wiatr powalił drzewo

Na Pomorzu silnie wiało już w nocy. Jak poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, od północy do godzin przedpołudniowych w piątek strażacy interweniowali w związku z pogodą 33 razy. Najwięcej razy wyjeżdżali do zdarzeń w powiatach: wejherowskim, słupskim i puckim.

Silne podmuchy występują także w powiecie lęborskim, o czym świadczą zdjęcia przesłane na Kontakt24. W Lęborku, między ulicą Batalionów Chłopskich a Armii Krajowej, powalone zostało drzewo.

Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026 Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026 Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026 Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026 Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026 Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Lębork2026