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Silny wiatr w Polsce. Interwencje straży, powalone drzewo

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Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Lębork2026
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Silny wiatr jest w piątek dużym zagrożeniem na północy kraju. Strażacy wyjeżdżali do interwencji już w nocy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województwa pomorskiego.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek na północy Polski silnie wieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W części Wybrzeża mają one pomarańczowy kolor - według synoptyków podmuchy mogą tam przekraczać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Ponadto obowiązuje też alert RCB.

Interwencje na Pomorzu. Silny wiatr powalił drzewo

Na Pomorzu silnie wiało już w nocy. Jak poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, od północy do godzin przedpołudniowych w piątek strażacy interweniowali w związku z pogodą 33 razy. Najwięcej razy wyjeżdżali do zdarzeń w powiatach: wejherowskim, słupskim i puckim.

Silne podmuchy występują także w powiecie lęborskim, o czym świadczą zdjęcia przesłane na Kontakt24. W Lęborku, między ulicą Batalionów Chłopskich a Armii Krajowej, powalone zostało drzewo.

Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)

Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Lębork2026
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl, Kontakt24
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Tagi:
wiatrStraż pożarna
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