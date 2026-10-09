Silny wiatr w Polsce. Interwencje straży, powalone drzewo
W piątek na północy Polski silnie wieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W części Wybrzeża mają one pomarańczowy kolor - według synoptyków podmuchy mogą tam przekraczać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Ponadto obowiązuje też alert RCB.
Interwencje na Pomorzu. Silny wiatr powalił drzewo
Na Pomorzu silnie wiało już w nocy. Jak poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, od północy do godzin przedpołudniowych w piątek strażacy interweniowali w związku z pogodą 33 razy. Najwięcej razy wyjeżdżali do zdarzeń w powiatach: wejherowskim, słupskim i puckim.
Silne podmuchy występują także w powiecie lęborskim, o czym świadczą zdjęcia przesłane na Kontakt24. W Lęborku, między ulicą Batalionów Chłopskich a Armii Krajowej, powalone zostało drzewo.