Polska Radar i mapa pokazują, jak dziś będzie wędrował śnieg Damian Zdonek |

Opady nad Polską w ciągu kolejnej doby Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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W piątek rano niemal w całej Polsce panowała pochmurna aura - niebo lekko rozpogadzało się jedynie w centrum i na północnym zachodzie. Temperatura była dość wyrównana i koło godziny 6 w większości kraju oscylowała między -3 a -1 stopniem Celsjusza. Najwyższe wartości notowane były na Wybrzeżu, zaś najchłodniejsze okazały się obszary podgórskie.

O poranku wiał północno-wschodni wiatr, rozwijający prędkość do 10-20 kilometrów na godzinę. Lokalnie w regionach południowych i centralnych porywy sięgały 20-30 km/h. Z uwagi na podmuchy temperatura odczuwalna była znacznie niższa niż ta zmierzona na stacjach synoptycznych: w pasie Polski centralnej i na południu lokalnie spadała nawet do -10 st. C.

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Mapa opadów śniegu. Tu sypie od rana

W godzinach porannych opady śniegu obserwowane są na południu kraju i obejmują województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Opady są przeważnie słabe, lokalnie umiarkowane. Od czwartku białego puchu spadło od 5 do 10 centymetrów na nizinach i od 10 do 20 cm w górach i na obszarach podgórskich.

W ciągu dnia opady mają występować na południe od linii Zielona Góra - Łódź - Włodawa. Na nizinach spodziewane są sumy do 1-5 cm, zaś na wyżynach oraz obszarach podgórskich i górskich - od 5 do 10 cm. Śnieg ma zanikać w nocy z piątku na sobotę.

Opady nad Polską w ciągu kolejnej doby Źródło: ventusky.com

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Radar opadów. Gdzie spadnie śnieg