Uwaga na burze. IMGW wydał alarmy

|
Burza
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w skrajnych wschodnich powiatach;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, we wschodnich powiatach;
  • podkarpackim,

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie około 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy we wtorek od godziny 11 do 20.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
