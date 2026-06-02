Uwaga na burze. IMGW wydał alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w skrajnych wschodnich powiatach;
- podlaskim;
- mazowieckim, z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, we wschodnich powiatach;
- podkarpackim,
W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie około 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie spadnie grad.
Ostrzeżenia będą w mocy we wtorek od godziny 11 do 20.
Czym jest ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.