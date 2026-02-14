Na Pomorzu spadło dużo śniegu. Są tacy mieszkańcy, którzy nie mają prądu Źródło: TVN24

Na Pomorzu w piątek intensywnie sypał śnieg. Atak zimowej aury spowodował paraliż komunikacyjny w Gdańsku. W sobotę sytuacja na drogach była już lepsza, ale niektórzy mieszkańcy województwa pomorskiego wciąż zmagali się z pewnymi utrudnieniami.

Pomorskie. Kilka tysięcy odbiorców bez prądu

W sobotę rano dostawca energii Energa Operator przekazał, że około 3,4 tysiąca odbiorców energii elektrycznej na Pomorzu pozostaje bez prądu po awarii sieci.

Ciężki, mokry śnieg doprowadził do łamania się drzew i gałęzi, które uszkodziły linie energetyczne. Firma Energa Operator dodała, że obecnie bez zasilania jest 126 stacji transformatorowych.

Utrudnienia występują na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego wejherowskiego oraz Gdańska.

Służby energetyczne na bieżąco pracują nad usuwaniem awarii.

Znów będzie padać

Do Polski zmierzają kolejne intensywne opady śniegu, jednak tym razem są one spodziewane na południu kraju.

Opracował Damian Dziugieł