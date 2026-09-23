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Pierwszy dzień jesieni 2026. Witamy ją dziś podwójnie

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Jesień, słońce, liście, pogodnie
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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Zaczęła się astronomiczna jesień. W tym roku witamy ją w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się jesień kalendarzowa. Kolejne miesiące i coraz dłuższe noce będą pełne okazji do ciekawych obserwacji na niebie.

W nocy z wtorku na środę (22/23 września) zaczęła się astronomiczna jesień. Jej początek wynika ze zjawiska równonocy, które następuje w ciągu roku dwukrotnie: w marcu (wiosenna) i we wrześniu (jesienna). Momenty przejścia Słońca przez punkty równonocy są przyjęte do wskazywania kolejnych astronomicznych pór roku, razem z momentami przesilenia letniego i zimowego.

Jesień astronomiczna i kalendarzowa. Kiedy się zaczynają

Słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem Wagi, 23 września o godz. 2.08. Jesień astronomiczna trwa od równonocy jesiennej do przesilenia zimowego i zakończy się 21 grudnia o godzinie 21.53..

W tym roku dzień rozpoczęcia jesieni astronomicznej pokrywa się z kalendarzową. Ta zaczęła się 23 września i potrwa do 21 grudnia. Daty kalendarzowych pór roku są niezmienne.

Wspomniane wcześniej punkty równonocy mają związek z pozorną trasą Słońca po niebie i jej przecinaniem się z równikiem niebieskim. Przecięcia występują w dwóch miejscach, właśnie w punktach równonocy. W okresie równonocy promienie słoneczne padają prostopadle na równik w trakcie południa (Słońce jest w zenicie).

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Realne zrównanie dnia z nocą zachodzi około dwa dni później, co wynika ze sposobu mierzenia długości dnia (od ukazania się pierwszego skrawka Słońca zza horyzontu do zniknięcia ostatniego fragmentu naszej dziennej gwiazdy za linią horyzontu), a także refrakcji astronomicznej - razem wydłuża to dzień o około 11-12 minut.

Księżyc na tle Plejad

Już 30 września zobaczymy ciekawe zjawisko: Księżyc przejdzie na tle Plejad - gromady otwartej gwiazd widocznej gołym okiem. Spójrzmy na niebo, gdy Księżyc i Plejady będą wschodzić około godziny 19-20. W kolejnych godzinach Księżyc będzie się stopniowo oddalał od Plejad. Kolejne okazje do obserwacji takiej konfiguracji nastąpią 28 października oraz 22 grudnia. Natomiast w listopadzie zbliżenie tych obiektów nastąpi w trakcie dnia (24 listopada).

A kiedy Księżyc zbliży się do jasnych planet? 27 września nastąpi koniunkcja z Saturnem (7 stopni), 3 października z Marsem (1 stopnień), 6 października z Jowiszem (0,2 stopnia), 24 października ponownie z Saturnem (7 stopni), 2 listopada z Marsem i Jowiszem (1 stopień i 0,5 stopnia), 7 listopada z Wenus (1 stopień), 21 listopada z Saturnem (7 stopni), 30 listopada z Jowiszem i Marsem (1 stopień i 4 stopnie), 5 grudnia z Wenus (7 stopni), 7 grudnia z Merkurym (6 stopni), 18 grudnia z Saturnem (7 stopni).

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Jesienne wędrówki ptaków
Jesienne wędrówki ptaków
Źródło zdjęcia: Maria Samczuk/Adam Ziemienowicz/PAP

Mars spotka się z Jowiszem

Warto będzie spojrzeć też na bardzo ciekawe spotkanie planet na niebie. 16 listopada będzie miała miejsce koniunkcja Marsa i Jowisza. Dzielić je będzie zaledwie jeden stopień kątowy na niebie. 11 października Mars znajdzie się w centrum gromady otwartej Praesepe (M 44) w gwiazdozbiorze Raka. Z kolei osoby pragnące wypatrzeć Neptuna przez teleskop, dostaną pomoc od Saturna, który 10 grudnia znajdzie się sześć stopni od Neptuna.

Przy obserwacjach słabszych obiektów i obiektów rozmytych, takich jak mgławice czy komety, przeszkadzać będzie nam blask Księżyca w pełni. Pełnie nastąpią 26 września, 26 października i 24 listopada, a nowie - 10 października, 9 listopada i 9 grudnia.

Na niebie zobaczymy też roje meteorów

Roje meteorów aktywne są w różnych okresach roku. Jesienią możemy liczyć na kilka z nich, w tym w szczególności na Geminidy (jeden z najaktywniejszych rojów) z maksimum 14 grudnia.

Dokładne daty maksimów to: Dzienne Sekstantydy - 27 września, Camelopardalidy - 6 października, Drakonidy - 9 października, delta Aurygidy - 11 października, epsilon Geminidy - 18 października, Orionidy - 21 października, Leo Minorydy - 24 października, Południowe Taurydy - 5 listopada, Północne Taurydy - 12 listopady, Leonidy - 17 listopada, alfa Monocerydy - 21 listopada, listopadowe Orionidy - 28 listopada, grudniowe Fenicydy - 1 grudnia, Puppidy-Velidy - około 7 grudnia, Monocerydy grudniowe - 9 grudnia, sigma Hydrydy - 9 grudnia, Geminidy - 14 grudnia.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
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Jesieńpogoda
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