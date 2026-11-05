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Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach

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Mgła
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Przed nami kolejny wieczór i noc pod znakiem gęstych mgieł. W dziesięciu województwach obowiązują alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Poprzednia noc również była mglista.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach południowych i zachodnich;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • łódzkim, poza powiatami północnymi;
  • świętokrzyskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
  • podkarpackim, w powiatach południowo-zachodnich;
  • małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
  • śląskim;
  • opolskim;
  • dolnośląskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce wygasną w piątek o godzinie 11. Na południowym wschodzie kraju i będą obowiązywać od godziny 22 w czwartek do godz. 10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodamgła
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