Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Poprzednia noc również była mglista.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowych i zachodnich;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- łódzkim, poza powiatami północnymi;
- świętokrzyskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
- podkarpackim, w powiatach południowo-zachodnich;
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- śląskim;
- opolskim;
- dolnośląskim.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce wygasną w piątek o godzinie 11. Na południowym wschodzie kraju i będą obowiązywać od godziny 22 w czwartek do godz. 10 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.