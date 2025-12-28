"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny

Od soboty nad Morzem Bałtyckim szaleje sztorm, w mocy były alarmy nawet drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnymi porywami wiatru. Mieszkańcy Pomorza otrzymali na swoje telefony alert RCB.
Nagranie ze Stegny
Niebezpiecznie było także w niedzielę. To, jak groźna była pogoda i jak silnie wzburzone było morze, można zobaczyć na nagraniu z pomorskiej Stegny opublikowanym tuż po południu na profilu Ośrodka Wypoczynkowego Krakus w mediach społecznościowych. Widać na nim fale wlewające się na wybrzeże, zajmujące plażę oraz uciekających przed nimi turystów.
"Morze zagarnęło dziś całą plażę" - napisano w poście.
Cofka i stan pogotowia przeciwpowodziowego
Prezydent pobliskiego Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy. Wzrost poziomu wody w rzece związany był z cofką spowodowaną silnym wiatrem, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.
