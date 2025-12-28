Logo TVN24
Polska

"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny

Untitled-1
"Morze zagarnęło całą plażę"
Źródło: Ośrodek Wypoczynkowy Krakus
Weekend przyniósł sztorm na Morzu Bałtyckim. To, jak gwałtowna była pogoda, można zobaczyć na nagraniu z plaży w Stegnie.

Od soboty nad Morzem Bałtyckim szaleje sztorm, w mocy były alarmy nawet drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnymi porywami wiatru. Mieszkańcy Pomorza otrzymali na swoje telefony alert RCB.

Nagranie ze Stegny

Niebezpiecznie było także w niedzielę. To, jak groźna była pogoda i jak silnie wzburzone było morze, można zobaczyć na nagraniu z pomorskiej Stegny opublikowanym tuż po południu na profilu Ośrodka Wypoczynkowego Krakus w mediach społecznościowych. Widać na nim fale wlewające się na wybrzeże, zajmujące plażę oraz uciekających przed nimi turystów.

"Morze zagarnęło dziś całą plażę" - napisano w poście.

Klatka kluczowa-124508
"Morze zagarnęło całą plażę"
Źródło: Ośrodek Wypoczynkowy Krakus

Cofka i stan pogotowia przeciwpowodziowego

Prezydent pobliskiego Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy. Wzrost poziomu wody w rzece związany był z cofką spowodowaną silnym wiatrem, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ośrodek Wypoczynkowy Krakus

