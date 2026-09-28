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Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto

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Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki próbują dostać się do wody
Źródło wideo: Kontakt24/Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Leśny Kawaler
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Młode wilki poszukujące wody w lesie - taki materiał otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak można zobaczyć na nagraniu, susza zmusza zwierzęta do niestandardowych zachowań.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Młode wilki przez około dwa lata pozostają pod opieką matki. O ile mogą na nią liczyć, jeśli chodzi o pożywienie, to czasem muszą radzić sobie samodzielnie - na przykład by znaleźć wodę.

Młode wilki próbują ugasić pragnienie w suchym lesie

Takie poszukiwania zaobserwował pan Dawid, entuzjasta przyrody znany jako Leśny Kawaler. Około dwa tygodnie temu nagrał, jak młode wilki kopią w leśnym błocie, aby ugasić pragnienie. Materiał wysłał na Kontakt24.

- Na nagraniu widać, jak młode wilki wykorzystują wgłębienia pozostawione przez ciężkie zwierzęta w błocie. Doskonale wiedzą, że w takich szczelinach można znaleźć nieco wody. Nie wystarczyło jednak dla wszystkich, dlatego jeden z wilków zjadł mokre błoto. W ten sposób wycisnął odrobinę wody - opisał pan Dawid.

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Leśny Kawaler zauważył, że zachowanie jednego z wilków doskonale obrazuje, iż w środowisku naturalnym brakuje wilgoci. - W lasach ciągle panuje susza, a wody czasami jest jak na lekarstwo. Na szczęście są bobry, dzięki którym zwierzęta mogą zaspokoić pragnienie - dodał mężczyzna.

Młode wilki próbują dostać się do wody
Źródło: Kontakt24/Leśny Kawaler
Źródło: Kontakt24, Instytut Biologii Ssaków
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Tagi:
WilkzwierzętaKontakt24
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