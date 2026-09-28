Polska Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto Oprac. Krzysztof Posytek |

Młode wilki próbują dostać się do wody Źródło wideo: Kontakt24/Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Leśny Kawaler

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Młode wilki przez około dwa lata pozostają pod opieką matki. O ile mogą na nią liczyć, jeśli chodzi o pożywienie, to czasem muszą radzić sobie samodzielnie - na przykład by znaleźć wodę.

Młode wilki próbują ugasić pragnienie w suchym lesie

Takie poszukiwania zaobserwował pan Dawid, entuzjasta przyrody znany jako Leśny Kawaler. Około dwa tygodnie temu nagrał, jak młode wilki kopią w leśnym błocie, aby ugasić pragnienie. Materiał wysłał na Kontakt24.

- Na nagraniu widać, jak młode wilki wykorzystują wgłębienia pozostawione przez ciężkie zwierzęta w błocie. Doskonale wiedzą, że w takich szczelinach można znaleźć nieco wody. Nie wystarczyło jednak dla wszystkich, dlatego jeden z wilków zjadł mokre błoto. W ten sposób wycisnął odrobinę wody - opisał pan Dawid.

>>> CZYTAJ TEŻ: Spotkanie dzika z wilkami. Nagranie

Leśny Kawaler zauważył, że zachowanie jednego z wilków doskonale obrazuje, iż w środowisku naturalnym brakuje wilgoci. - W lasach ciągle panuje susza, a wody czasami jest jak na lekarstwo. Na szczęście są bobry, dzięki którym zwierzęta mogą zaspokoić pragnienie - dodał mężczyzna.

Młode wilki próbują dostać się do wody Źródło: Kontakt24/Leśny Kawaler