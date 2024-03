Geopark z Polski trafił na listę UNESCO

Kraina Wygasłych Wulkanów trafiła w środę na listę Światowych Geoparków UNESCO. Położony w Sudetach geopark to już trzecie wyróżnione w ten sposób miejsce na terenie naszego kraju. - Potwierdza to, że Polska może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu - powiedziała dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Kraina Wygasłych Wulkanów położona jest w obrębie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Rozciąga się na terenach między Złotoryją a Jelenią Górą. Jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych pod względem tektonicznym i geologicznym obszarów Polski. Zajmuje powierzchnię 1300 kilometrów kwadratowych.

W geoparku można natknąć się na pozostałości aktywności wulkanicznej z aż trzech różnych wycinków historii Ziemi: wulkanizm wczesnopaleozoiczny - około 500 milionów lat temu, późnopaleozoiczny (permski) - ok. 270 mln lat temu oraz kenozoiczny - ok. 20 mln lat temu. Każdy z tych epizodów jest reprezentowany przez liczne formy skalne pochodzenia wulkanicznego, co wyróżnia region na mapie nie tylko Polski, ale i Europy.

"To nie tylko skały wulkaniczne"

- Jako państwowa służba geologiczna jesteśmy niezmiernie dumni, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako już trzeci geopark z naszego kraju dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Potwierdza to, że Polska może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu - powiedziała dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego PIB we Wrocławiu.

Dodała, że szczególne gratulacje należą się przede wszystkim Stowarzyszeniu Kaczawskiemu, które zarządza Geoparkiem i od lat prowadziło działania związane z przystąpieniem do grona Światowych Geoparków UNESCO.

- Wulkany działają na wyobraźnię i przyciągają turystów. Musimy jednak pamiętać o tym, że Kraina Wygasłych Wulkanów to nie tylko skały wulkaniczne - powiedziała dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu. Jak wyjaśniła, "spotkamy tu również inne typy skał, pochodzące z różnych okresów geologicznych, które mówią nam między innymi o dawnych zbiornikach morskich i procesach zachodzących w głębi Ziemi. To także ślady dawnego górnictwa, zabytki i przyroda ożywiona".

Kraina Wygasłych Wulkanów Shutterstock

Światowe Geoparki UNESCO to miejsca, w których promuje się i chroni dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe, aktywizując przy tym lokalną społeczność. Poza geoparkiem z Polski w środę do listy dołączyło 17 geoparków z różnych części świata.

Trzy polskie geoparki na liście UNESCO

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów dołączył do dwóch innych geoparków w Polsce, uwzględnionych na liście UNESCO. Są to: Geopark Łuk Mużakowa (dodany do listy w 2011 r.) oraz Geopark Świętokrzyski (od 2021 r.). Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa uzyskał rangę Światowego Geoparku UNESCO jako pierwszy w Polsce. Częściowo położony jest w naszym kraju, w województwie lubuskim, a częściowo - po stronie Niemiec. Po geoparku prowadzi ścieżka geoturystyczna. Walory geologiczne tego miejsca są uzupełnione przez cenne przyrodniczo kompleksy leśne oraz kompozycje ogrodowe. Geopark Świętokrzyski jest położony w zachodniej części Gór Świętokrzyskich - na terenie miasta Kielce oraz czterech sąsiadujących gmin. Geopark ten charakteryzuje nie tylko unikatowe w skali europejskiej dziedzictwo geologiczne, ale także ściśle powiązane z nim wartości historyczne i kulturowe regionu.

Rozwiń

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: PAP