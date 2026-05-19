Gdzie jest burza? Grzmotom lokalnie towarzyszą ulewy

Gdzie jest burza? We wtorek nad Polską kłębią się burzowe chmury. Miejscami mogą one nieść obfite opady deszczu. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przekazał we wtorek około godziny 15.30, że w Polsce występują lokalne, izolowane burze. Zjawiska przemieszczają się bardzo wolno, są prawie stacjonarne.

Gdzie jest burza?

Burzowe chmury kłębią się w województwach:

  • dolnośląskim, w Górach Izerskich, nad Świeradowem-Zdrojem i Szklarską Porębą;
  • warmińsko-mazurskim, w rejonie miejscowości Purda i Barczew.

Burzom towarzyszą silne i lokalnie ulewne opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, a punktowo przy wolno przemieszczającej się chmurze - do 20 l/mkw. Porywy wiatru wynoszą do 50-60 kilometrów na godzinę. Istnieje ryzyko wystąpienia niewielkiego gradu.

Synoptyk przekazał, że w najbliższym czasie spodziewane jest tworzenie się kolejnych chmur burzowych szczególnie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Największa aktywność spodziewana jest w godzinach 16-19. Lokalnie przy stacjonarnej burzy suma opadów w godzinę może wynieść nawet do 30 l/mkw.

Mapa i radar burz

