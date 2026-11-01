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Front przyniósł opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu sporo go przybyło

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hgkw_20261101_0840
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: pogoda.topr.pl
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Niedzielny poranek przyniósł w górach opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 24 centymetry - o 14 cm więcej niż w sobotę rano. Miejscami opady mogły być jednak jeszcze obfitsze.

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę nad południem i południowym wschodem Polski wędruje front atmosferyczny, niosący ze sobą opady. O świcie deszcz słabo padał nad południowymi granicami kraju, Sudetami, Wyżyną Śląską i Małopolską. Wysoko w Tatrach i Karkonoszach prószył natomiast śnieg.

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Śnieg w Polsce. Tyle napadało

Według danych przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę rano grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wynosiła 24 centymetry. Sporo dopadało także na Śnieżce, gdzie zmierzono 10-centymetrową warstwę białego puchu.

Grubość pokrywy śnieżnej w Polsce w niedzielę rano
Grubość pokrywy śnieżnej w Polsce w niedzielę rano
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

W sobotę na Kasprowym Wierchu leżało 10 cm śniegu, ale przez ostatnią dobę prawdopodobnie napadało go więcej niż 14 cm. Jak to możliwe? Unton-Pyziołek wytłumaczyła, że warstwa gromadzącego się śniegu osiada, czyli zagęszcza się i spłyca, co zmienia odczyt. Z danych meteorologicznych wynika, że lokalnie minionej doby mogło dopadać nawet 20 cm.

Zmiana grubości pokrywy śnieżnej od sobotniego poranka
Zmiana grubości pokrywy śnieżnej od sobotniego poranka
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Jakie są warunki w górach?

W niedzielę w wyższych partiach Tatr, powyżej 1600 metrów nad poziomem morza, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Chociaż ogólnie zagrożenie jest niskie, na bardzo stromych i ekstremalnych stokach może dojść do wyzwolenia lawiny. W komunikacie ratownicy ostrzegali także przed możliwością lokalnego wystąpienia mokrego, ślizgającego się śniegu.

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Źródło: TOPR, tvnmeteo.pl
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Tagi:
TatryGórypogoda
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