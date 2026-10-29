Foka Dawid "ubrała się" w jesienne liście. Zobacz nagranie

Foka Dawid wśród jesiennych liści Źródło wideo: ZOO Borysew/Facebook Źródło zdj. gł.: ZOO Borysew/Facebook

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Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych ogrodu zoologicznego w Borysewie w poniedziałek. Widać na nim fokę szarą o imieniu Dawid. Samiec tarza się w kolorowych liściach, które się do niego przyklejają. "Dawid nie czeka, aż jesień go dopadnie. Sam się w nią ubrał" - napisali przedstawiciele zoo.

Wideo bardzo szybko zyskało popularność, również za granicą. Jak podało zoo w Borysewie, wystarczył jeden dzień, by nagranie zostało odtworzone ponad 10 milionów razy. Ponadto internauci licznie komentowali post, by pochwalić nowy, jesienny "ubiór" foki. Niektórzy zastanawiali się nawet, czy nagranie nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

"To nie AI! To nasza ukochana foka Dawid, która po prostu uwielbia tarzać się w jesiennych liściach" - przekazali przedstawiciele ogrodu.

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Foka Dawid wśród jesiennych liści Źródło zdjęcia: ZOO Borysew/Facebook

Dawid szykuje się na zimę

Co prawda kolorowe liście nie zastąpią jesiennego płaszcza, ale można już powiedzieć, że Dawid korzysta z jesiennych dni i zaczyna przygotowywać się do zimy. Ochrona przed zimnem w jego przypadku nie polega jednak na ubieraniu się, ponieważ zapewnia ją gruba warstwa tkanki tłuszczowej..

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Jak wyjaśnili eksperci ze Stacji Morskiej UG na Helu, ciała fok działają jak termosy - chroni je gruba warstwa nagromadzonego pod skórą tłuszczu, która przed zimą rośnie. Jesień jest więc czasem, gdy Dawid musi jeść dużo i przybrać na wadze. Tkanka tłuszczowa tak skutecznie zapobiega utracie ciepła, że śnieg czy lód pod leżącą foką się nie topi.

Zoo w Borysewie dodało, że na ich stronie internetowej znajduje się opcja wirtualnego spaceru. Dzięki niemu można lepiej poznać otoczenie wybiegu Dawida.