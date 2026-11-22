Śnieg w województwie lubelskim Źródło wideo: Kontakt24 / Mieszkaniec lubelskiego Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mieszkaniec lubelskiego

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w niedzielę nad Polską dominują opady konwekcyjne - krótkotrwałe, przelotne i najczęściej słabe, tylko chwilowo intensywniejsze. Przeważa deszcz ze śniegiem, ale przejściowo pada sam mokry śnieg. Przy mocniejszym opadzie może on ograniczać widzialność, a lokalnie może pojawić się pokrywa śnieżna.

Cykliczne opady przez cały dzień

Synoptyk wyjaśnił, że w niedzielę nad krajem możemy wyróżnić dwie strefy opadów. Jedna znajduje się na północy i jest związana ze zbliżającym się do nas centrum niżu oraz jego frontem okluzji. Przeważa na niej śnieg z deszczem, a przejściowo pada mokry śnieg.

Opady, cyklicznie podrzucane przez niż, miejscami utrzymają się z przerwami cały dzień. Na północy, głównie na Warmii i Mazurach, suma opadów wyniesie miejscami do około 10 litrów na metr kwadratowy. Tam też możliwy jest przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 3-5 centymetrów.

Miejscami pada mokry śnieg

Druga strefa opadów występuje na drugorzędnym froncie chłodnym, znajdującym się na południe od Warszawy. Przeważa tutaj deszcz i deszcz ze śniegiem, ale na wyżej położonych obszarach, szczególnie na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej, może padać mokry śnieg. Strefa przemieszcza się dość szybko na południowy wschód i nie obejmie tylko południowych krańców Polski.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania opadów śniegu w północno-wschodniej i wschodniej Polsce.

Opady śniegu, Górowo Iławeckie (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24 / MarcinP

Śnieg w województwie lubelskim Źródło: Kontakt24 / Mieszkaniec lubelskiego

Dosypało w Tatrach

W niedzielę śnieg leżał także w Tatrach i na Podhalu. W Zakopanem był reporter TVN24 Maciej Stasiński - Zrobiło się biało, jak to mówią turyści, którzy odwiedzają Zakopane, zrobiło się świątecznie - mówił. Zdecydowanie więcej białego puchu leży w Tatrach. Jak powiedział Stasiński, średnia pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu wynosi 34 cm, a warunki na szlakach są trudne.

W Zakopanem znów zrobiło się biało. Relacjonuje Maciej Stasiński Źródło: TVN24

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