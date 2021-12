Zima w lasach. Jak właściwie dokarmiać dzikie zwierzęta

czytaj dalej

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja wywróciła do góry nogami życie tysięcy mieszkańców kanaryjskiej wyspy La Palma. Wielu nie może spędzić Bożego Narodzenia we własnych domach. Ewakuowani i pozbawieni dachu nad głową często znaleźli schronienie w przyczepach kempingowych. Tam próbują stworzyć namiastkę świątecznej atmosfery. Jak przyznają, jest ciężko, ale starają się nie tracić ducha. "Dla dzieci, one są podekscytowane świętami" - tłumaczą.