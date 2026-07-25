Polska Biało w Białymstoku. To nie był śnieg Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / lossless

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W piątek przez Polskę przechodziły burze. Grzmiało między innymi na Podlasiu, a miejscami wyładowaniom towarzyszyły ciekawe zjawiska. Mogli je zaobserwować między innymi mieszkańcy Białegostoku. Jeden z naszych czytelników wysłał na Kontakt24 zdjęcia, na których widać, że na jego podwórzu zrobiło się biało.

Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07 Źródło: Kontakt24 / lossless

Nie był to jednak śnieg, a - jak zauważyła nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek - krupa śnieżna. Wyjaśniła, że mogła się ona pojawić na Podlasiu w piątek w godzinach popołudniowych, między 14 a 16, gdy w regionie rozwijały się chmury Cumulonimbus.

Krupa śnieżna. Czym jest?

Nasza synoptyk opisała, że śnieg ma formę delikatnych, puszystych płatków. Spadając na ziemię, cicho osadza się na podłożu i nie odbija się od niego.

Krupa śnieżna to opad przypominający mniejszy grad. Przyjmuje postać małych, kulistych lub stożkowatych ziaren o średnicy 2-5 milimetrów. Jest biała, ale nieprzezroczysta. Kiedy spada na twardy chodnik lub asfalt, charakterystycznie odbija się od niego, a w dłoniach rozgniata się łatwo niczym miękki, porowaty styropian.

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