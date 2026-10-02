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-2 stopnie przy gruncie na Mazowszu. Gdzie było najchłodniej

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Przymrozki
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Piątkowy poranek w wielu miejscach Polski był rześki. Lokalnie temperatura spadła w okolice zera stopni, a przy gruncie pojawił się przymrozek. Gdzie było najchłodniej? Można sprawdzić to na mapach.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, brak chmur i słaby wiatr sprzyjają wypromieniowaniu, czyli uciekaniu ciepła w nocy. Stąd piątkowy poranek w wielu miejscach był chłodny. Miejscami temperatury spadły poniżej 0 stopni Celsjusza.

Przymrozek na Mazowszu

Na głównych stacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej minionej nocy najchłodniej było w mazowieckich Kozienicach, gdzie temperatura powietrza wyniosła 0,6 st. C. Przy gruncie temperatura spadła do -2 stopni. W Tomaszowie Lubelskim temperatura powietrza osiągnęła -0,1 st. C. W Przemyślu (w województwie podkarpackim) zaś termometry pokazały 1,7 st. C, a przy gruncie temperatura spadła do 0 stopni.

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Temperatura minimalna powietrza w nocy z czwartku na piątek (1/2.10)
Temperatura minimalna powietrza w nocy z czwartku na piątek (1/2.10)
Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl

W górach chwycił mróz

Jeszcze chłodniej było w rejonie górskim. Według IMGW w Stuposianach odnotowano -3,3 st. C, w Tyliczu -1,8 st. C, a w Żubraczach termometry pokazały -1,4 st. C.

Jeśli chodzi o mrozowiska, -3,7 stopnia pokazała stacja automatyczna w rejonie Potoku Rękowiańskiego, 651 metrów n.p.m. (w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, w gminie Czarny Dunajec). Taką samą wartość temperatury zanotowano we wsi Mochnaczka Wyżna w województwie małopolskim, leżącej 657 metrów n.p.m.

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Temperatura minimalna przy gruncie
Temperatura minimalna przy gruncie
Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogoda
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