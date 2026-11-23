Pogoda "Zimowy miks" nad Polską. Radar i mapa opadów Oprac. Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Ventusky

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W poniedziałkowy poranek synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przekazał, że Polska znajduje się w zasięgu niżu Talia z centrum w rejonie Jeziora Onega w północno-zachodniej Rosji. Związany z nim front okluzji oddziałuje nad północną częścią naszego kraju. Niż, wspólnie z wyżem Manuel znad Norwegii, sprowadzają do nas powietrze arktyczne morskie.

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Uważajmy na drogach

To wszystko sprawia, że niemal w całym kraju dominować będą chmury. Oczywiście w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, nawet lokalne rozpogodzenia, ale zasadniczo utrzyma się duże zachmurzenie z tak zwanym zimowym miksem opadów przelotnych.

Synoptyk wskazał, że warunki na drogach będą trudne nie tylko w strefie opadów. Rano i wieczorem w wielu miejscach po wcześniejszych opadach nawierzchnie dróg i chodników mogą zamarzać i tworzyć niebezpieczne oblodzenie. Dodatkowo utrzymywać się będzie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ten znacząco obniży temperaturę odczuwalną, która w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -5 do 0 stopnia Celsjusza.

Dwie strefy opadów

Jak wspomniał synoptyk, w poniedziałkowy poranek nad Polską można wyróżnić dwie strefy opadów. Różnią się one typem i intensywnością opadów.

Na północy kraju, na Pomorzu, Żuławach oraz Warmii, opady związane są ze strefą frontową. Punktowo staną się one intensywne, a suma opadów wyniesie do około 7-12 litrów na metr kwadratowy. Linia intensywnego deszczu na Wybrzeżu przemieszczać się będzie na południe i szybko przechodzić tam w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg.

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W pozostałej części kraju opadów będzie zdecydowanie mniej. Będą też mocniej rozproszone i najczęściej słabe, do maksymalnie 1-5 l/mkw. Jedynie w górach mogą być intensywniejsze, tam też przeważać będą przelotne opady mokrego śniegu. Na terenach wyżej położnych spadnie sam śnieg, a pokrywa miejscami może zwiększyć się o około 1-2 centymetry, a w górach nawet o 5 cm.

Synoptyk dodał, że o poranku były też miejsca, w których nie padało - np. w znacznej części Wielkopolski, ale też na południowym wschodzie kraju. Niemniej w ciągu dnia również tam można spodziewać się opadów.

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Radar i mapa opadów. Pogoda w Polsce