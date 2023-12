W kierunku Polski idzie "polepszacz pogody". Noce w części kraju będą siarczyście mroźne

W najbliższych dniach do Polski napływać będzie zimne powietrze z północy. Sprawi, że w poniedziałek rano temperatura na południu kraju spadnie do -13, a w górach do -15 stopni. - W tym pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie będzie mroźnie - mówił Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niż genueński, który przyniósł do Polski, a także do Czech i Niemiec, obfite opady śniegu, wędruje konsekwentnie w kierunku wschodnim. - Centrum tego niżu znajduje się obecnie na wschód od naszych granic, dokładnie na granicy białorusko-ukraińskiej - powiedział we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

- Ten niż zabiera ze sobą strefę opadów śniegu. Sypie teraz u naszych wschodnich sąsiadów, miejscami pada tam marznący deszcz. Do nas tymczasem, za tym niżem, wciska się klin wyżu znajdującego się na zachodzie Europy. Ten wyż, taki polepszacz pogody, idzie w kierunku Polski. To spowoduje rozpogodzenia - zauważył prezenter.

Jednocześnie między wyżem, który znajduje się na zachodzie Europy, a niżem na wschodzie, znajduje się na północy kontynentu drugi wyż. On sprawia, że napływa do nas zimne powietrze. - Przez kilka najbliższych dni zimne powietrze z północy będzie do nas napływało. W ciągu dnia i nocy temperatura będzie ujemna - mówił prezenter. Dodał, że odchodzący niż nie poprawi od razu pogody. - Jeszcze w tym wilgotnym powietrzu będzie w niedzielę prószyć śnieg. Spadnie go 3-4 centymetry - powiedział Wasilewski.

Idzie kilkunastostopniowy mróz, a później ocieplenie

Wyż, który znajduje się na zachodzie Europy, będzie nam poprawiał pogodę. Co to oznacza?

- Czeka nas duży nocny mróz, i to już od tej nocy. Spodziewamy się na południu kraju na minusie kilkunastu stopni - powiedział prezenter tvnmeteo.pl. Z prognozy wynika, że w poniedziałek rano termometry mogą pokazać na południu Polski -13 stopni C.. Lokalnie w górach temperatura może spadać nawet do -15 st. C. - W tym pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie będzie mroźnie - mówił Wasilewski. - Do środy włącznie noce będą bardzo zimne - dodał.

Prognozowana temperatura w poniedziałek rano tvnmeteo.pl

W drugiej połowie tygodnia, zmierzający w stronę Polski, niż znad Atlantyku powinien sprawić, że napłynie do nas cieplejsze powietrze. - Jest prawdopodobne, że to ciepło atlantyckie, niż atlantycki, który jest daleko od nas za niecały tydzień zmieni nam pogodę, czyli przyniesie ocieplenie. To będzie takie starcie zimnego powietrza, wyżu ze wschodu z niżem znad Atlantyku - dodał.

Sytuacja pogodowa nad Europą tvnmeteo.pl

Mocno zaśnieżona Europa Środkowa

Prezenter tvnmeteo.pl wspomniał również o trudnej sytuacji pogodowej u naszych sąsiadów. - Na południu Niemiec, w Bawarii, leży 50 centymetrów śniegu. W wielu miejscach na południu Polski leży 30 centymetrów. Część Europy Środkowej została bardzo mocno zaśnieżona - mówił Wasilewski. Dodał, że również mocno sypnęło śniegiem w Czechach, na Słowacji i w Ukrainie.

CZYTAJ TAKŻE: Zasypane śniegiem samochody i ulice w Bawarii

Tomasz Wasilewski o pogodzie

Autor:anw / prpb

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl