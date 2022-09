Antycyklon Stefan niesie chłód. Na horyzoncie widać jednak ocieplenie do 20 stopni

W nadchodzących dniach w wielu miejscach kraju niebo zasnują chmury, z których popada deszcz. Nie zabraknie jednak i pogodnych chwil. Spokoju w pogodzie dostarczy nam antycyklon, czyli wyż, Stefan. Za jego sprawą w Polsce będzie też chłodno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na pogodę w Polsce w najbliższych dniach będzie wpływał wyż Stefan, który ulokuje się nad środkową Europą. Dzięki niemu aura będzie spokojna, pozbawiona gwałtownych zjawisk, takich jak chociażby burze. Ten antycyklon będzie jednak ściągać w nasze rejony chłodne masy powietrza polarnego.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w pasie dzielnic centralnych i wschodnich przelotnie popada deszcz. Poza tym prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Piątek na wschodzie Polski zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami i opadami deszczu. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu do 16-17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Od Pomorza Gdańskiego, przez Warmię i Mazury, po Suwalszczyznę będzie padał deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Niedziela przyniesie na ogół pogodną aurę. Tylko na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby, chwilami umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na Podkarpaciu będzie pochmurno i spadnie tam dość intensywny deszcz o sumie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Pozostałym regionom kraju dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

