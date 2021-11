Pogoda na jutro - niedziela 07.11. Noc miejscami mglista, za dnia może popadać

Pogoda na jutro. W nocy miejscami popada, może zrobić się mglisto. Niedziela przyniesie nam pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz opady. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza.

Nadchodzącej nocy północna część kraju znajdować się będzie w strefie oddziaływania mało aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem. Jego centrum w ciągu kolejnej doby przemieszczać się będzie równoleżnikowo od Morza Norweskiego przez Skandynawię i Morze Bałtyckie w kierunku Estonii i Zachodniej części Rosji. W ciągu nocy w północnej części Polski będzie pochmurno z niewielkim przejaśnieniami, a na Wybrzeżu pojawią się słabe opady deszczu.

Natomiast pozostała część kraju w nocy znajdować się będzie jeszcze pod wpływem rozległego klina wyżu znad Atlantyku z wtórnym ośrodkiem u naszych południowych sąsiadów, dzięki czemu w południowej połowie Polski dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i małe, a miejscami niebo będzie bezchmurne.

Pogoda na noc

Na północy będzie pochmurno i pojawią się słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, a miejscami zrobi się bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na północy, szczególnie na Wybrzeżu może wiać dość silnie - w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Jedynie na południu i południowym wschodzie będzie wiać słabo, tam też mogą w nocy wystąpić lokalnie mgły.

Pogoda na niedzielę 07.11

Pogoda w niedzielę zapowiada się pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami. Początkowo na północnym zachodzie, a w ciągu dnia także na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Na Wybrzeżu i w górach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Wiatr w porywach będzie rozpędzał się do 40-50 km/h, a na Wybrzeżu do 50-70 km/h.

Pogoda na niedzielę 07.11 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 07.11

Największa wilgotność powietrza pojawi się na północy i zachodzie Polski. W większości kraju odczujemy chłód, jedynie w południowo-wschodnich regionach komfort termiczny. Pogoda będzie na ogół niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jedynie na południowym wschodzie biomet będzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę 07.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie zmienne, bez opadów. Termometry pokażą minimum 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, słabnący w ciągu nocy, a powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do całkowitego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach silny, wiatr z południowego zachodu. W porywach może rozpędzać się do 40-50 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a powieje z południowego zachodu i zachodu. W porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże i umiarkowane, bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny - do 40-60 km/h. W południe barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie początkowo umiarkowane, później małe. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Bezchmurnie, pod koniec nocy mogą pojawić się mgły. Termometry pokażą minimum -1 st. C. Zmienny wiatr z przewagą południowego powieje słabo. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Rano bezchmurnie, możliwe mgły. W ciągu dnia chmur będzie jednak przybywać. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr. W południe barometry pokażą 985 hPa.

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl