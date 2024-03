Pogoda na dziś. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny nie będzie zachęcał do spędzania czasu na świeżym powietrzu - w prawie całym kraju spodziewane jest pochmurne niebo i opady deszczu. Również warunki biometeorologiczne okażą się raczej niekorzystne. Termometry pokażą od 8 do 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek 21.03

Czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zapowiada się dość pogodnie. W pozostałej części kraju niebo zasnują ć chmury, a z zachodu przemieszczać się będzie strefa opadów do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, na północy nawet do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 14 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Mocniejsze podmuchy spodziewane są w północnej Polsce - osiągną one prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do ponad 90 procent, a najwyższa zapanuje na północy i zachodzie. W północno-wschodnich regionach odczujemy chłód, a w pozostałej części kraju - komfort termiczny. Spodziewane są głównie niekorzystne warunki biometeorologiczne, tylko w południowo-wschodniej Polsce będą one neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czwartek przyniesie zachmurzenie, ale niebo może się przejaśniać, a po południu - popadać deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. W południe barometry wskażą 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny czwartek, a ponadto okresowo popada do do 1-5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach w południe zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w czwartek zapanuje pochmurna aura. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry maksymalnie wskażą 14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie wyniesie w południe 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pogodny czwartek prognozowany jest w Krakowie, jednak w godzinach popołudniowych chmur przybędzie. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Barometry pokażą w południe 994 hPa.

