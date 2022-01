Pogoda na 5 dni. Po okresie lekkiej zimy, na chwilę zrobi się cieplej. Potem powieje silniejszy wiatr

Pogoda w najbliższych dniach będzie pod znakiem opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Od czwartku zrobi się cieplej - na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni Celsjusza. W piątek utrudnieniem staną się silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przewidują synoptycy, po krótkotrwałym epizodzie lekkiej zimy, jaką mamy teraz - zwłaszcza noce nadal mogą być mroźne - nadejdzie ocieplenie. Wtedy będzie można się spodziewać pogody deszczowej i silniejszego wiatru.

Możliwy lekki śnieg

Pogoda we wtorek przyniesie nam duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1-2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w dniach 11-15.01 Ventusky.com

Zrobi się cieplej

W środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia zmiennego, z przewagą dużego. Na Podkarpaciu popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.01 Ventusky.com

Silniejszy wiatr

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Podlasiu należy spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 11-15.01 Ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl