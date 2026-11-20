Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Jak tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, kluczem do powstania efektu morza, w zależności od kontekstu zwanego także efektem jeziora, jest duży kontrast termiczny. Wytworzył się on między warstwą powierzchniową wody, a napływającym z Grenlandii powietrzem arktycznym.

W listopadzie w Bałtyku pozostaje wiele ciepła po lecie - temperatura wody wynosi zazwyczaj około 6-9 stopni Celsjusza. W czwartek temperatura powietrza w Świnoujściu i Szczecinie spadła do zera, a na wysokości około 1,5 kilometra nad północno zachodnią Polską obniża się ona do -5/-7 stopni. Różnica ta powoduje powstanie konwekcji, czyli pionowego ruchu atmosfery.

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W wyniku efektu morza popada deszcz i śnieg

Synoptyk przekazała, że w piątkowy poranek zimne powietrze nad Bałtykiem ogrzewa się od dołu i nasyca parą wodną. Ciepłe "bąble" powietrza powstałe w wyniku konwekcji unoszą się i budują wypiętrzone chmury Cumulus mediocris i congestus. Wieczorem mogą powstać nawet burzowe Cumulonimbusy.

W porównaniu do miesięcy zimowych, listopadowy efekt morza jest nieco łagodniejszy. Ponieważ woda jest jeszcze ciepła, przy samej linii brzegowej przyziemna warstwa powietrza utrzymuje temperaturę powyżej zera. Nad samym morzem pada więc deszcz, a dopiero w głębi lądu, gdzie jest chłodniej i wyżej, opad przechodzi w mokry śnieg.

Wąskie pasy opadowe potrafią stacjonować nad jednym obszarem przez jakiś czas. Oznacza to, że jednej gminie w kilka godzin może spaść kilka centymetrów mokrego śniegu, podczas gdy 50 kilometrów dalej niebo będzie pogodne. Synoptyk dodała, że ląd o tej porze jeszcze jest na tyle ciepły, że śnieg raczej się nie utrzyma, mimo że lokalnie pokrywa śnieżna może osiągnąć grubość 3-4 cm.

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W sobotę opady śniegu, tym razem niezwiązane z efektem morza, prognozowane są w zupełnie innych regionach kraju. Rano w godzinach 6-9 mokry śnieg może padać w pasie od Bielska-Białej, przez Nowy Targ, po Nowy Sącz. Spaść ma go nawet 5 cm, bliżej gór do 10 cm, jednak śnieg ma dość szybko się topić.