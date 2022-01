Alerty IMGW - roztopy, marznące opady i oblodzenia. Szereg zagrożeń ze strony pogody

Alerty IMGW drugiego stopnia: roztopy

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w górach. Temperatura minimalna ma wynieść od 0 do 5 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 3 do 8 st. C. Suma opadów deszczu sięgnie od 5 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.