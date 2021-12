Alerty IMGW - opady marznące. Niebezpieczna pogoda na wschodzie kraju

Alerty IMGW: opady marznące

- łódzkim , (w powiatach wschodnich), gdzie będą ważne do godziny 16 we wtorek;

- mazowieckim, (w północno-zachodnich powiatach), gdzie będą ważne do godz. 12 we wtorek we zachodniej części regionu, a do godziny 23 w zachodniej;