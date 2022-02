Alerty hydrologiczne IMGW. Trzeci i drugi stopień ostrzeżeń

czytaj dalej

Wstrzymane lekcje w szkołach, zamknięte drogi, zalane domy - to skutki ulewnych deszczów w Portoryko. Obfite opady i wysokie fale, które nawiedziły to karaibskie terytorium Stanów Zjednoczonych, spowodowały rozległe powodzie i doprowadziły do osunięć się ziemi.