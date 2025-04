Wystartowała misja BIOMASS. W zespole inżynierskim Polacy   

BIOMASS to jedna z misji Europejskiej Agencji Komicznej (ESA), której głównym wykonawcą jest Airbus Defence and Space, w ramach programu Earth Explorer - poinformowała polska firma GMV, której zespół brał udział w procesie planowania misji oraz rozwija oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych przekazywanych na Ziemię przez aparaturę badawczą satelity BIOMASS. Jak podano, celem programu Earth Explorer jest dostarczanie danych służących lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących na Ziemi. "To pierwszy tego rodzaju satelita, który wykorzystuje radar pracujący w paśmie P. Umożliwia przenikanie przez gęste warstwy koron drzew tropikalnych, co pozwala na generowanie trójwymiarowych map biomasy leśnej" - czytamy w informacji prasowej.