U owadów znaleziono geny pochodzące od roślin, grzybów i bakterii

Najbliższej nocy do Ziemi zbliży się asteroida o rozmiarach wieżowca. Kosmiczna skała o podobnej wielkości przemknęła w pobliżu naszej planety nocą z piątku na sobotę. Tak jak w przypadku tej planetoidy, w ciągu najbliższych godzin również nie mamy się czego obawiać. Choć zaliczana jest do "potencjalnie niebezpiecznych", to asteroida znajdzie się zbyt daleko, by stanowić dla nas zagrożenie.