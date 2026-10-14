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Nauka

27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować

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Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
Europejczycy chcą odejść od zmiany czasu. Komentarze polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Dennis MacDonald/Shutterstock
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Los sekundy przestępnej może być przesądzony. Od 1972 roku była ona stosowana, by zsynchronizować metody mierzenia czasu z ruchem Ziemi, ale stwarzała także szereg problemów. Podczas Generalnej Konferencji Miar i Wag eksperci mają zdecydować, czy wciąż jest potrzebna.

Podstawą mierzenia czasu na Ziemi jest cykl dnia i nocy, wynikający z obrotowego ruchu naszej planety. Z naszego punktu widzenia proces ten wydaje się niezmienny, ale precyzyjne pomiary wskazują, że czasami prędkość obrotu Ziemi odrobinę się zwiększa lub zmniejsza. Nawet zmiana rzędu milisekund stanowi wyzwanie dla powszechnie stosowanego uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), mierzonego za pomocą zegarów atomowych na całym świecie.

Jedną z metod umożliwiających synchronizację obrotu Ziemi i "ludzkiego" czasu wprowadzono w 1972 roku. Była to sekunda przestępna. Za każdym razem, gdy czas UTC zaczynał wyprzedzać ruch obrotowy Ziemi o sekundę, organy odpowiedzialne za pomiar czasu dodawały do czasu UTC sekundę przestępną. Łącznie skorzystano z tego rozwiązania 27 razy, ostatnio pod koniec 2016 roku. Już niedługo sekunda przestępna może jednak przejść do historii.

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Korekta, która stała się problemem

W przeciwieństwie do roku przestępnego, gdy co cztery lata do lutego dodawany jest kolejny dzień, większość ludzi nie zauważa sekund przestępnych. Ich obecność stanowi jednak problem dla systemów komputerowych, w których precyzyjne odmierzanie czasu jest niezbędne. W 2012 roku dodatkowa sekunda spowodowała awarię serwisów społecznościowych Reddit i LinkedIn. W 2016 roku problemy zanotowała natomiast platforma dostarczania usług w chmurze Cloudflare. Za zniesieniem sekundy przestępnej opowiadały się także koncerny technologiczne, na przykład Meta.

Losy sekundy przestępnej mają rozstrzygnąć się podczas tegorocznej Generalnej Konferencji Miar i Wag. 69 państw członkowskich Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM) będzie w tym tygodniu głosować nad rezolucją w sprawie rezygnacji z sekundy przestępnej. Patrizia Tavella z BIPM wyjaśniła, że jej przyjęcie będzie wymagało poparcia większości głosujących. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona, nowy standard, nazwany ciągłym uniwersalnym czasem koordynowanym, wejdzie w życie w maju 2027 roku.

Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
Źródło zdjęcia: Dennis MacDonald/Shutterstock

Jak zauważyła Tavella, w momencie wprowadzania czasu atomowego istotne było utrzymanie jego powiązania z czasem astronomicznym, ponieważ narzędzia nawigacyjne wciąż opierały się na tradycyjnych metodach astronomicznych i sposobach pomiaru czasu. Wraz z pojawieniem się systemu GPS sytuacja ta jednak zmieniła się. "Korekta czasu stała się poważną zagwozdką dla nowoczesnych systemów" - dodała.

Magazyn "Scientific American" zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Od około dekady obrót Ziemi zaczął przyspieszać, więc od tego czasu nie dodawano sekund przestępnych. Przyspieszenie to jest jednak na tyle duże, że specjaliści przewidują, że w pewnym momencie konieczne byłoby "odjęcie" nadmiarowego czasu. Mogłoby to spowodować nieznane, potencjalnie nawet katastrofalne problemy w infrastrukturze cyfrowej.

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Godzina zamiast sekundy

W jaki sposób eksperci chcą pogodzić ruch Ziemi i pomiary zegarów atomowych? Wstępne rozwiązanie zakłada pozwolenie czasowi atomowemu na stopniowe rozbieganie się z czasem astronomicznym, ale tylko do pewnego momentu - maksymalna różnica nie powinna przekroczyć 3600 sekund, czyli godziny. Jak zauważyła Tavella, do powstania takiej różnicy potrzeba nawet kilku tysięcy lat.

W rozmowie z CNN Louise Devoy z Królewskiego Obserwatorium w Greenwich przekazała, że takie rozwiązanie w praktyce przerzuca problem na przyszłe pokolenia, które musiałyby zdecydować, czy wprowadzić godzinę przestępną. Niewykluczone jednak, że wtedy będziemy dysponować zupełnie innymi metodami pomiaru czasu, niewrażliwymi na tę rozbieżność.

- Nie wyobrażam sobie zmiany tak drastycznej, że stałaby się odczuwalna w naszym codziennym życiu. Wciąż przecież mamy swój rytm dnia, naturalny cykl dobowy i potrzebę przebywania w świetle dziennym - dodała Devoy.

W 2024 roku na łamach czasopisma "Nature" ukazał się artykuł, który wskazywał, że zmiany klimatu mogą modyfikować prędkość obrotową Ziemi. Kurcząca się pokrywa lodowa na biegunach sprawia, że zmienia się rozmieszczenie masy na powierzchni planety, a co za tym idzie, także jej ruch. Prędkość, z jaką obraca się Ziemia, kształtowana jest także przez grawitację Słońca i Księżyca, zmiany prędkości jądra Ziemi, czy nawet wyjątkowo silne trzęsienia ziemi.

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Źródło: CNN, Scientific American, ScienceNews
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Tagi:
Nauka
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