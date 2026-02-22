Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"

Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy Źródło: Reuters

Zespół naukowców wykonał odwiert w rejonie Antarktydy Zachodniej i jak się okazało, było to najgłębsze jak do tej pory antarktyczne wiercenie. Jak podali eksperci, by wykonać rdzeń lodowy przewiercono się przez 523 metrów lodu i 228-metrową warstwę materiału skalnego. Próbka osadów, licząca około 23 miliony lat, została pobrana na wzniesieniu Crary Ice Rise położonym w południowo-środkowej części Szelfu Lodowego Rossa. Miejsce to jest oddalone ponad 700 kilometrów od najbliższej bazy na Antarktydzie.

Badacze mają nadzieję, że dzięki tej próbce będą mogli dokładnie przeanalizować procesy topnienia pokrywy lodowej w przeszłości. Uzyskane dane będą mogły pomóc w przewidywaniu jej przyszłej reakcji na zmiany klimatu.

Badanie lądolodu

Wykonanie odwiertu jest częścią projektu SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 degrees Celsius of Warming), którego celem jest zbadanie, jak lądolód Antarktydy Zachodniej reagował na ocieplenie klimatu w przeszłości.

- Wykonując odwierty mamy szansę wykorzystać dane spod lodu, cofnąć się w czasie niczym wehikuł czasu. Im dalej schodzimy pod ziemię, tym bardziej możemy cofać się w czasie - powiedziała w rozmowie z agencją prasową Reuters Tina van de Flierdt z Imperial College London, koordynatorka naukowa projektu.

Pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej zawiera wystarczającą ilość lodu, aby podnieść średni globalny poziom mórz o 4-5 metry, jeśli całkowicie się stopi. Obserwacje satelitarne z ostatnich dekad pokazują, że pokrywa lodowa traci masę w coraz szybszym tempie, ale nie wiadomo, przy jakim wzroście temperatury mogłoby dojść do całkowitej utraty lodu.

- Miejsce, z którego pobraliśmy rdzeń, znajduje się bardzo daleko w głębi lądu, kilkaset kilometrów od oceanu. Mamy więc nadzieję, że uda nam się dokładnie określić, o ile musi wzrosnąć średnia temperatura na świecie, aby lód się stopił i zniknął - powiedział agencji Reuters Jim Marschalek, adiunkt w Imperial College London.

