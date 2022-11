"Pryszcze" na powierzchni Marsa. Wiadomo, czym są

Zagłębienia, nie wzgórza

Chociaż obraz uchwycony przez kamerę HiRISE wydaje się przedstawiać niewielkie, czerwone pagórki pokryte białą substancją, w rzeczywistości są to zagłębienia. Naukowcy z Uniwersytetu Arizony, współopiekunowie projektu Mars Reconnaissance Orbiter, tłumaczą, że powstały one w wyniku uderzenia meteorytu. Kosmiczna skała rozpadła się na kilka części w cienkiej, marsjańskiej atmosferze, tworząc kilka sąsiadujących ze sobą wgłębień.

Jak dodają badacze, to skupisko kraterów budzi ciekawość nie tylko z uwagi na sam wygląd. Formacja znajduje się w regionie południowego bieguna Marsa, gdzie przeważnie obserwujemy pojedyncze kratery. Dotychczas naukowcy sądzili, że meteoroidy mogą rozpadać się tylko w niektórych szerokościach geograficznych planety, ale nowe badania wskazują, że zjawisko to może być raczej powiązane z właściwościami samych skał, a nie atmosferą Marsa.

Skąd wzięły się białe punkty, upodabniające kratery do pryszczy? To zamarznięty dwutlenek węgla. W cyklu pór roku część sezonowej czapy polarnej na biegunie południowym przechodzi do stanu gazowego, odsłaniając czerwone skały kryjące się pod nią. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter uchwyciła moment, w którym zamarznięty dwutlenek węgla wciąż pokrywał obszar dookoła i wewnątrz kraterów.