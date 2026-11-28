Nauka Pochodzi z zagrożonego regionu, nazwano go na cześć Dolly Parton

USA. Fani opłakują Dolly Parton w jej rodzinnym mieście w Tennessee Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Lenka Nealova

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Badaczki z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej (NHM) i szwedzkiego Uniwersytetu w Goeteborgu wpadły na trop nowego gatunku, gdy analizowali próbki fauny zamieszkującej antarktyczne Morze Amundsena. Zostały one pobrane w 2008 roku podczas rejsu organizacji naukowej British Antarctic Survey. Przez wiele lat, zakonserwowane, czekały na opisanie i identyfikację. Wśród nich krył się malutki bezkręgowiec o charakterystycznych odnóżach, którego kolej nadeszła dopiero w 2026 roku.

Wypustki jak blond loki Dolly Parton

Jak wyjaśniła Lenka Nealova z NHM, jedna z autorek badania opublikowanego na łamach "Taxonomy", podczas opisywania gatunku dotarła do niej informacja o śmierci Dolly Parton. Badaczka postanowiła oddać hołd piosenkarce. Analizowany przez nią organizm pokryty był długimi, splątanymi wypustkami, przywodzącymi na myśl charakterystyczną burzę blond włosów ikony muzyki country.

- Wydawało nam się słuszne nazwać ten gatunek na cześć osoby, która uczyniła tak wiele dobra poprzez swoją hojność i działalność charytatywną. Dolly Parton, zawsze będziemy cię kochać - podkreśliła Nealova.

Bathyadmetella dollypartonae to głębinowy wieloszczet o długości około 14 milimetrów. Chociaż analizowany osobnik był żółtobrązowy, w momencie złapania mógł wyglądać jeszcze ciekawiej. Zgodnie z notatkami z pierwotnej wyprawy był fioletowy, jednak długotrwała konserwacja pozbawiła go oryginalnych barw.

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Bathyadmetella dollypartonae nazywa się tak na cześć Dolly Parton Źródło zdjęcia: Lenka Nealova

Pochodzi z zagrożonego regionu

Autorka badania, Helena Wiklund z NHM i Uniwersytetu w Goeteborgu przekazała, że jest w posiadaniu żadnych zdjęć żywego osobnika. Jak jednak dodała, chciałaby zobaczyć B. dollypartonae podczas wyprawy naukowej na Antarktydę, w której weźmie udział w 2027 roku.

- Mam nadzieję, że po raz pierwszy zobaczę wieloszczeta Dolly Parton na żywo. Byłoby to naprawdę fajne - podkreśliła.

Zmiany klimatu zagrażają zachodniej Antarktydzie, skąd pochodzi B. dollypartonae. Obszary takie jak lodowiec szelfowy Thwaitesa, zwany także "Lodowcem Zagłady", są coraz bardziej narażone na roztopienie i zawalenie, co mogłoby spowodować wzrost globalnego poziomu mórz nawet o 70 centymetrów. Naukowcy chcą jak najlepiej poznać faunę i florę tego regionu, zanim będzie za późno.

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Bathyadmetella dollypartonae nazywa się tak na cześć Dolly Parton Źródło zdjęcia: Lenka Nealova

Bathyadmetella dollypartonae nazywa się tak na cześć Dolly Parton Źródło zdjęcia: Lenka Nealova