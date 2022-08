Ta błyskawica poleciała w stronę kosmosu. Teraz odsłoniła przed nami swoje tajemnice

Podczas burzy w chmurach dochodzi do licznych wyładowań elektrycznych. Większość z nich uderza w ziemię w postaci błyskawic, ale w szczególnych warunkach mogą one przyjąć zupełnie inną formę. Jedna z nich została zarejestrowana w maju 2018 roku w Oklahomie i od razu zwróciła uwagę naukowców.

Sto razy potężniejszy od błyskawicy

Uwieczniona na zdjęciach odwrócona błyskawica to zjawisko opisywane jako "gigantyczny dżet" (ang. "gigantic jet"). Chociaż jest ono znane naukowcom od dekad, rzadko udaje się je zarejestrować, przez co niewiele wiemy na jego temat. Wyładowanie z Oklahomy było pod tym względem wyjątkiem - zostało ono uchwycone, co umożliwiło wykonanie trójwymiarowego modelu zjawiska. Ujawnił on niespodziewaną rzecz: najgorętsze źródła emisji elektrycznej znajdowały się wysoko ponad szczytami chmur.