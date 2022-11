Znaleziono nową czarną dziurę najbliższą Ziemi

Czarną dziurę nazwano Gaia BH1. Znajduje się ona w układzie podwójnym o takiej samej nazwie, którego drugim członkiem jest gwiazda podobna do Słońca. Oddalone są od siebie mniej więcej na podobną odległość, co Ziemia i nasza dzienna gwiazda. Właśnie z tego powodu Gaia BH1 jest tak wyjątkowa.

- Chociaż było wiele przypuszczeń o istnieniu takich układów, prawie wszystkie te doniesienia zostały później obalone - stwierdził główny autor badania Kareem El-Badry z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Massachusetts i Max Planck Institute for Astronomy w Niemczech. - Jest to pierwsze jednoznaczne wykrycie w naszej galaktyce gwiazdy podobnej do Słońca na szerokiej orbicie wokół czarnej dziury o masie gwiazdowej - dodał naukowiec.

Wyniki badań na ten temat opublikowano w czasopiśmie "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Trudno je dostrzec

Astronomowie twierdzą, że w Drodze Mlecznej może skrywać się około 100 milionów czarnych dziur tego typu. Ponieważ nie mają znacznych rozmiarów, są stosunkowo trudne do wykrycia. Te, które są łatwiejsze do zobaczenia, to zwykle obiekty, które wciągają materiał z towarzyszącej im gwiazdy w dysk akrecyjny. Krążący pył i gaz emitują promieniowane X, a to jest możliwe do zaobserwowania przez niektóre potężne teleskopy.