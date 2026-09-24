Nauka Mają czerwone oczy i "włochate nogi". Odkryto dwa nowe "morskie pająki" Agnieszka Stradecka |

Nowo opisane kikutnice z Salish Sea Źródło wideo: Cormac Toler-Scott Źródło zdj. gł.: Cormac Toler-Scott

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Kikutnice, zwane także "pająkami morskimi", to duża i stara, ale stosunkowo słabo poznana gromada stawonogów. Ci dalecy krewni skorpionów i skrzypłoczy przypominają nieco lądowe pająki, ale przeważnie mają więcej odnóży oraz wyspecjalizowane ssawki do pobierania pokarmu.

Bezkręgowce te stały się przedmiotem pracy magisterskiej Cormaka Toler-Scotta z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. W trakcie badań udało mu się dokonać zaskakującego odkrycia, które zostało opisane na łamach czasopisma "Organisms Diversity & Evolution".

Niektóre okazały się czyściochami

Toler-Scott badał kikutnice występujące w Salish Sea - akwenie Oceanu Spokojnego na granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Udało mu się odnaleźć przedstawicieli kilku gatunków. Wśród zebranych osobników znalazły się również te, których klasyfikacja okazała się wyzwaniem. Badania genetyczne dowiodły, że były one dotąd nieznane nauce.

Pierwszy z nowo odkrytych gatunków, Callipallene pilosuspedes, zwrócił uwagę badacza charakterystycznymi wypustkami na nogach, które przypominały owłosienie. Zwierzę miało czerwone oczy, otwór gębowy otoczony włóknami czuciowymi oraz zaskakująco zręczne przydatki jajonośne (rodzaj odnóży na głowie wykorzystywanych do rozmnażania się). Te ostatnie służyły mu także do czyszczenia się.

Callipallene pilosuspedes, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic Źródło zdjęcia: Cormac Toler-Scott

Drugi nowy gatunek otrzymał nazwę Tanystylum kiixin. Jego przydatki były stosunkowo małe, przez co stawonóg nie był w stanie skutecznie się pielęgnować. Wśród zanieczyszczeń zebranych na zwierzęciu naukowcy często znajdowali drobne pasożyty, tworzące coś, co Toler-Scott opisał jako "ekosystem w ekosystemie w ekosystemie".

Tanystylum kiixin, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic Źródło zdjęcia: Cormac Toler-Scott

Mało znane, ale fascynujące

Jak przekazał główny autor badania, jego obserwacje miały na celu sprawdzenie, jak kikutnice z Salish Sea reagują na zmiany klimatu. Gdy próbował dowiedzieć się więcej na ten temat, znalazł tylko nieliczne badania. Problem ten dotyczy wielu grup morskich bezkręgowców.

- Wynika to głównie z tego, że ludzie niewiele wiedzą o tym, jakie gatunki tu występują i jaki prowadzą tryb życia - przekazał Toler-Scott. - Aby zrozumieć, jak zmiany klimatyczne i inne czynniki wpływają na bezkręgowce morskie oraz jak możemy lepiej je chronić, musimy być w stanie je zidentyfikować.

Badacz wyjaśnił, że kikutnice to fascynująca gromada zwierząt, która wyewoluowała około 500 milionów lat temu. "Wychowywanie" młodych to obowiązek samców - w procesie rozrodu zbierają one złożone przez samice jaja i "przyklejają" je do swoich ciał, gdzie dorastają. Najmniejsze gatunki nie osiągają nawet centymetra, ale największe mają ponad 70 centymetrów długości.