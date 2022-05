Eta Akwarydy 2022 - noc spadających gwiazd. Kiedy i gdzie oglądać

Maj w tym roku zapowiada się niezwykle ciekawie dla miłośników astronomii. Nocami panują najbardziej sprzyjające warunki do podziwiania tego typu atrakcji. Przed nami deszcz meteorów, zaćmienie Księżyca, a także koniunkcja dwóch planet.

Eta Akwarydy 2022. Kiedy oglądać

Pierwsze astronomiczne wydarzenie czeka nas już z 5 na 6 maja. Dojdzie wtedy do maksimum roju eta Akwarydów, co oznacza noc spadających gwiazd. Okres, w którym meteory z roju eta Akwarydów pojawiają się na niebie trwa od 19 kwietnia od 28 maja. Maksimum ich aktywności przypada na 5-6 maja. To najbardziej atrakcyjny moment dla obserwatorów nieba.