Chińska rakieta w atmosferze. "Procesu deorbitacji nie da się już zatrzymać ani odwrócić"

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki napisał, że europejski system nadzoru przestrzeni kosmicznej EU SST zaktualizował informacje dotyczące deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-3. Obiekt ten, czyli drugi stopień rakiety, oznaczony jest jako ZQ-3 R/B (COSPAR 2025-282A, NORAD 66877). "W najbliższych godzinach i dniach wejdzie w atmosferę w sposób niekontrolowany " - napisał na profilu facebookowym autor bloga "Z głową w gwiazdach".

"Z najnowszych danych EU SST wynika, że perygeum orbity spadło już do około 129 kilometrów, a apogeum wynosi około 378 kilometrów. To kluczowa informacja, bo oznacza, że obiekt coraz głębiej zanurza się w górnych warstwach atmosfery, jest coraz silniej hamowany i z każdym kolejnym okrążeniem Ziemi traci wysokość szybciej. Innymi słowy: procesu deorbitacji nie da się już zatrzymać ani odwrócić - on po prostu postępuje" - dodał.

#EUSST is monitoring the re-entry of object ZQ-3 R/B (2025-282A #66877), a 2-stage launch vehicle that could have a dummy payload attached to its second stage. EU SST contributing sensors are observing the object to narrow down the re-entry window. More updates will follow soon. — EU SST (@EU_SST) January 28, 2026 Rozwiń

Deorbitacja może być widoczna z Polski

Jak przekazał Karol Wójcicki, deorbitacja drugiego stopnia nastąpi w piątek 30 stycznia około godziny 12.04 czasu polskiego. Okno niepewności dla tego zdarzenia jest bardzo duże - może ono nastąpić pomiędzy godz. 5.04 a 19.04".

Kiedy nastąpi przelot nad Polską? Jak napisał Karol Wójcicki, prawdopodobnie stanie się to około godziny 12.56-12.57 czasu polskiego. "Ślad przejścia przebiega w rejonie Suwalszczyzny. To nadal nie oznacza, że coś spadnie akurat u nas - podkreślam to bardzo mocno - ale przy tak szerokim oknie czasowym Polska wciąż znajduje się w obszarze potencjalnego przelotu szczątków, jeśli deorbitacja nastąpi nieco później niż centralna prognoza" - tłumaczył.

"Dodatkowo warto wspomnieć, że około 2 godziny przed centralnym momentem prognozowanej deorbitacji (wyznaczonym obecnie na piątek około 12.04 czasu polskiego) obiekt również przeleci nad Polską. Z aktualnych wyliczeń wynika, że około godziny 9.54 czasu polskiego drugi stopień rakiety Zhuque-3 przeleci wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, poruszając się z zachodu na wschód. Przelot ten potrwa niespełna 30 sekund i odbędzie się już na bardzo niskiej, silnie hamowanej orbicie" - podkreślił popularyzator astronomii.

Zhuque-3 (ZQ-3) to dwustopniowa, chińska rakieta opracowana przez prywatną firmę LandSpace Technology Corporation (LandSpace). Pierwszy jej lot odbył się 3 grudnia 2025 r. Jak napisał Karol Wójcicki, zakończył się on częściowym sukcesem - pierwszy stopień rakiety rozbił się podczas próby lądowania, drugi natomiast poprawnie osiągnął orbitę, potwierdzając zdolności orbitalne całego systemu.

