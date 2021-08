Ulewy w Małopolsce. Zalane ulice, na tory kolejowe osunęła się ziemia

Ostatniej nocy przez Małopolskę przetoczyły się ulewne opady deszczu. Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, były miejsca, gdzie przez 12 godzin spadło aż 40 litrów wody na metr kwadratowy. Woda zalewała ulice, doszło także do osunięcia ziemi na trakcję kolejową.

Minionej nocy od południa wkroczyła do kraju strefa intensywnych opadów deszczu. Front, który przyniósł opady, jest związany z niewielkim niżem przemieszczającym się nad Podkarpaciem w stronę Podlasia. Jednak cyrkulacją w całej Europie Środkowej rządzi główny niż Nick - poinformowała w poniedziałek rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Według danych, na Podhalu od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego poranka (czyli przez 12 godzin) spadło do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na poniedziałek prognozowane są kolejne opady. Będą miejsca, gdzie do wieczora opady mogą sięgnąć nawet 60-80 l/mkw. Synoptyk podała, że mogą mieć ciągły charakter. Lokalnie może także grzmieć, a deszcz może być intensywny.