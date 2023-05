Ile huraganów będzie w tym sezonie? "Ta kombinacja dodała znacznej niepewności"

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) przewiduje, że tegoroczny sezon huraganowy na Atlantyku będzie zbliżony do przeciętnego. To prawdopodobieństwo oceniono na 40 procent. W dużym stopniu na kształt sezonu mają wpłynąć "dwa konkurujące ze sobą czynniki", takie jak El Nino i wyjątkowo wysoka temperatura wód powierzchniowych oceanu.

Sezon huraganowy na Oceanie Atlantyckim rozpocznie się 1 czerwca. Według przedstawionej 25 maja prognozy Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), powstanie od 12 do 17 burz tropikalnych, które otrzymają własną nazwę. By spełnić to kryterium, średnia prędkość wiatru generowana przez cyklon musi osiągać co najmniej 63 kilometry na godzinę.