Grupa nurków próbuje ocalić rafę koralową u wybrzeża Kuby. "Nie ustajemy w wysiłkach i robimy postępy"

- To niewiarygodne, jak wiele koralowców zniknęło w ciągu ostatnich 30 lat - powiedział 44-letni Muiño. - Naszym marzeniem jest odbudowanie tej części rafy koralowej, która utraciła koralowce - dodał.

Projekt odbudowy rafy koralowej

Trzy lata temu Muiño, wraz z innymi instruktorami nurkowania i miejscowymi wolontariuszami, zaczął zbierać fragmenty koralowców rozrzucone na dnie oceanu po wielkich sztormach. Dzięki wsparciu Kubańskiego Akwarium Narodowego i programu ekologicznego Ecovalor, a także zdolności do improwizacji, zaczął zawieszać fragmenty koralowców na plastikowych rurach kanalizacyjnych. Miały one imitować gałęzie podwodnych "drzew".

Jak tłumaczył Muiño, kawałki koralowca, które przywiązane są żyłką rybacką do rur, szybko rosną, a większość z nich przeżywa. Następnie są one przesadzane do rafy koralowej o długości 60-80 metrów.