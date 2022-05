W sercu amazońskiej dżungli odkryli "zaginione miasta"

Uwagę archeologów przykuły tajemnicze wzgórza o geometrycznych kształtach, przypominające dzieło człowieka. Struktury zlokalizowane w okolicy boliwijskiej wsi Casarabe po raz pierwszy zostały odkryte w 1999 roku. Z uwagi na trudne warunki terenowe, ich dokładne zbadanie okazało się niemożliwe, aż do teraz - dzięki technologii LIDAR badacze mogli dokładnie przyjrzeć się tajemniczemu miejscu.

W pełni zurbanizowany krajobraz w sercu lasu

Zaginione miasta położone głęboko w dżungli

Odkryte miasta były najprawdopodobniej zamieszkane przez przedstawicieli kultury Casarabe, która rezydowała na terenach Amazonii pomiędzy VI a XV wiekiem. Mieszkańcy osad polowali, łowili ryby i uprawiali niektóre rośliny, w tym kukurydzę. Nie wiadomo, co przyczyniło się do upadku ich kultury, acz Prümers przypuszcza, że mogły to być dotkliwe susze.