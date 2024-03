Fałszywy jeż "otrzymał całe mnóstwo miłości"

Wykorzystując okazję weterynarze z Knutsford radzą też, co zrobić, jeśli rzeczywiście spotka się potrzebującego pomocy jeża. "Jeśli napotkacie jeża za dnia, to znak, że coś jest nie tak. Włóżcie go wtedy do pudełka z jakimś źródłem ciepła i poszukajcie pomocy u pobliskiego weterynarza" - informują.