Szympansy i goryle nawiązują wieloletnie przyjaźnie

W naturalnym środowisku szympansy i goryle tworzą więzi społeczne, niektóre trwające co najmniej 20 lat. Zdaniem amerykańskich naukowców źródłem ich przyjaźni może być wspólne dzielenie się pożywieniem i obrona przed drapieżnikami.

Z badań przeprowadzonych pod kierownictwem Crickette Sanz z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA wynika, że szympansy i goryle tworzą przyjaźnie, niektóre trwające co najmniej 20 lat. Zwierzęta te razem się bawią, jedzą i udzielają towarzysko. Eksperci wykorzystali dane z Parku Narodowego Nouabalé-Ndoki w Republice Konga, które zbierane były przez ponad 20 lat.

Badania wykazały, że młode, dorosłe samce naczelnych mają tendencję do bycia bardziej otwartymi i ciekawskimi niż inni członkowie grupy. Naukowcy stwierdzili też, że młode osobniki często szukają konkretnych członków innych gatunków do zabawy, czasami pokonując spore odległości, aby to zrobić.