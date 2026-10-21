Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Maksimum roju Orionidów 2026. Kiedy i jak obserwować meteory?

|
Przed nami deszcz meteorytów
Orionidy na zdjęciach NASA
Źródło wideo: NASA
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zbliża się maksimum roju Orionidów. Te szybko mknące po niebie meteory związane są ze słynną kometą Halleya. Czy jednak pogoda będzie sprzyjała nam podczas obserwacji?

Orionidy to coroczny rój meteorów związany z kometą Halleya. Jak przekazał Kamil Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", okres jej obiegu wokół Słońca wynosi mniej więcej 76 lat. Ostatni raz odwiedziła nas w 1986 roku, a w okolice naszej gwiazdy wróci dopiero w 2061 roku. Za każdym razem kometa pozostawia na swojej orbicie smugę pyłu, przez którą Ziemia przelatuje co roku dwa razy: w maju i październiku. Wówczas drobinki, przeważnie mniejsze niż ziarnka piasku, wpadają w atmosferę z prędkością około 66 kilometrów na sekundę.

Październikowy rój z perspektywy obserwatora na Ziemi wygląda, jakby wylatywał z konstelacji Oriona, dlatego nosi nazwę Orionidów. Majowe "dzieci" komety Halleya to Eta Akwarydy, które powiązane są z gwiazdozbiorem Wodnika.

Orionidy 2026. Kiedy spojrzeć w niebo

Według informacji Wójcickiego maksimum roju Orionidów przypadnie w nocy ze środy 21 na czwartek 22 października. Radiant roju, czyli punkt, z którego zdają się wylatywać meteory, wschodzi w Polsce około godziny 21.30. Najlepsze warunki do obserwacji zapanują jednak ok. godz. 2.20, gdy zajdzie zbliżający się do pełni Księżyc. Okienko potrwa do świtu astronomicznego o 5.19. Radiant roju będzie najwyżej na niebie o 4.55, ok. 45 stopni nad horyzontem.

>>> CZYTAJ TEŻ: Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa

Jak wskazał Wójcicki, Orionidów nie będzie szczególnie dużo. Z ciemnego miejsca będzie można dostrzec ok. 10-20 meteorów na godzinę, a z oświetlonych lokalizacji, takich jak miasto, znacznie mniej. Popularyzator astronomii przypomniał, że Orionidy są bardzo szybkie, a niektóre zostawiają po sobie świecący ślad, który znika dopiero po chwili. Jeśli nie uda nam się zaobserwować meteorów tej nocy, to będzie można je dostrzec także podczas kolejnych, nawet do początku listopada.

Pogoda na noc z 21 na 22 października

Czy pogoda będzie sprzyjać obserwacji Orionidów? Jak wyjaśnił nasz synoptyk Damian Zdonek, w nocy ze środy na czwartek początkowo będzie pogodnie, ale zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i całkowitego. Na zachodzie wystąpią słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu.

Według Zdonka do północy najlepsze warunki do obserwacji Orionidów będą panować w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Podkarpacie. Później chmur przybędzie zarówno na zachodzie, jak i wschodzie, co utrudni dostrzeżenie meteorów.

>>> CZYTAJ TEŻ: Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało

Nocne niebo w październiku
Nocne niebo w październiku
Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP
Źródło: Z głową w gwiazdach, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
astronomiaMeteory, meteoryty, meteoroidy
Czytaj także:
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Champi szaleje. To najsilniejsza burza tego roku
Świat
Autobusy na zalanych drogach w Marsylii we wtorek 20.10.26
Zalane ulice i autostrady. "Jakbyśmy jechali przez rzekę"
Świat
Plantacje palmy olejowej na wyspie Borneo
Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki
Świat
Rękaw wiatrowy pomiar lotnictwo shutterstock_2411289041
Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Prognoza
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
Świat
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
Ciekawostki
Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii
Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę
Świat
Jesień, pogodnie
Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże
Prognoza
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Śmiertelny atak rekina. Władze zamknęły plaże
Świat
Asteroida minie Ziemię
Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało
Nauka
Alstonia Scholaris
Jednych przyprawia o ból głowy, inni go kochają. Hanoi podzielone
Świat
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
Świat
Jesień nabiera kolorów
Zmierzamy w stronę dużego ciepła
Prognoza
Powodzie w gminie Guardamar de la Safor w Walencji
Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków
Świat
Niski poziom wody w Wiśle
"Powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody"
Polska
Jesienne słońce
20 stopni, a nawet więcej. Pogoda zrobi prezent ciepłolubnym
Prognoza
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
Świat
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
Świat
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
Polska
Lionel Messi
"Szałwia Messiego". To nowy gatunek
Ciekawostki
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska
Świat
Gałąź spadła na grupkę dzieci
"Potrzebuję pomocy!". Gałąź przygniotła grupę dzieci
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Arleta Unton-Pyziołek
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom