Orionidy na zdjęciach NASA Źródło wideo: NASA Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Orionidy to coroczny rój meteorów związany z kometą Halleya. Jak przekazał Kamil Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", okres jej obiegu wokół Słońca wynosi mniej więcej 76 lat. Ostatni raz odwiedziła nas w 1986 roku, a w okolice naszej gwiazdy wróci dopiero w 2061 roku. Za każdym razem kometa pozostawia na swojej orbicie smugę pyłu, przez którą Ziemia przelatuje co roku dwa razy: w maju i październiku. Wówczas drobinki, przeważnie mniejsze niż ziarnka piasku, wpadają w atmosferę z prędkością około 66 kilometrów na sekundę.

Październikowy rój z perspektywy obserwatora na Ziemi wygląda, jakby wylatywał z konstelacji Oriona, dlatego nosi nazwę Orionidów. Majowe "dzieci" komety Halleya to Eta Akwarydy, które powiązane są z gwiazdozbiorem Wodnika.

Orionidy 2026. Kiedy spojrzeć w niebo

Według informacji Wójcickiego maksimum roju Orionidów przypadnie w nocy ze środy 21 na czwartek 22 października. Radiant roju, czyli punkt, z którego zdają się wylatywać meteory, wschodzi w Polsce około godziny 21.30. Najlepsze warunki do obserwacji zapanują jednak ok. godz. 2.20, gdy zajdzie zbliżający się do pełni Księżyc. Okienko potrwa do świtu astronomicznego o 5.19. Radiant roju będzie najwyżej na niebie o 4.55, ok. 45 stopni nad horyzontem.

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Jak wskazał Wójcicki, Orionidów nie będzie szczególnie dużo. Z ciemnego miejsca będzie można dostrzec ok. 10-20 meteorów na godzinę, a z oświetlonych lokalizacji, takich jak miasto, znacznie mniej. Popularyzator astronomii przypomniał, że Orionidy są bardzo szybkie, a niektóre zostawiają po sobie świecący ślad, który znika dopiero po chwili. Jeśli nie uda nam się zaobserwować meteorów tej nocy, to będzie można je dostrzec także podczas kolejnych, nawet do początku listopada.

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Pogoda na noc z 21 na 22 października

Czy pogoda będzie sprzyjać obserwacji Orionidów? Jak wyjaśnił nasz synoptyk Damian Zdonek, w nocy ze środy na czwartek początkowo będzie pogodnie, ale zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i całkowitego. Na zachodzie wystąpią słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu.

Według Zdonka do północy najlepsze warunki do obserwacji Orionidów będą panować w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Podkarpacie. Później chmur przybędzie zarówno na zachodzie, jak i wschodzie, co utrudni dostrzeżenie meteorów.

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Nocne niebo w październiku Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP