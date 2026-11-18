Ciekawostki Jeden taki wybuch mógłby sparaliżować większość satelitów Krzysztof Posytek |

Rosyjski satelita zbliżył się do polsko-fińskiej satelity. Hubert Kijek: ten pościg trwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JHU/APL, NASA

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Na niskiej orbicie okołoziemskiej krąży coraz więcej satelitów: od komunikacyjnych, przez pogodowe, po rozpoznawcze. Według portalu Orbital Radar aktywnych jest ponad 16 tysięcy takich obiektów, z czego większość na niskiej orbicie Ziemi. Okazuje się, że większość z nich mogłaby w okamgnieniu stać się niezdatna do użytku - wystarczyłby pojedynczy wybuch jądrowy w przestrzeni kosmicznej.

Długotrwały wpływ promieniowania

Dotychczasowe badania na temat detonacji ładunków jądrowych w przestrzeni kosmicznej skupiały się przede wszystkim na tym, co stałoby się tuż po wybuchu. Zespół badaczy z University of Wisconsin-Madison i Princeton University w Stanach Zjednoczonych postanowił przyjrzeć się skutkom w dłuższej perspektywie. Wyniki analizy pojawiły się w serwisie arXiv, służącym do publikacji wstępnych wersji artykułów naukowych.

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Naukowcy przeprowadzili symulację wybuchu jądrowego o mocy jednej megatony na wysokości 500 kilometrów nad południowym Atlantykiem, a następnie obliczyli, jak promieniowanie wpłynęłoby na grupę 13 tys. satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Okazało się, że początkowa dawka promieniowania unieruchomiłaby około trzech procent obiektów. Po dobie nie działałoby jednak 25 proc. z nich, po trzech dniach - 78 proc., a po tygodniu - aż 98 proc.

Badacze ustalili, że radioaktywny materiał uwolniony podczas eksplozji emitowałby elektrony, które zostałyby uwięzione w polu magnetycznym Ziemi. Spowodowałoby to powstanie sztucznego pasa promieniowania wokół planety. Satelity przelatujące przez ten pas byłyby narażone na coraz większe promieniowanie, co ostatecznie doprowadziłoby do ich awarii. "Sztuczny pas promieniowania mógłby sprawić, że pojedynczy wybuch jądrowy stałby się przyczyną awarii całej floty" - napisali autorzy artykułu.

Na niskiej orbicie okołoziemskiej krąży kilkanaście tysięcy satelitów Źródło zdjęcia: JHU/APL, NASA

Zwykła wymiana satelitów by nie wystarczyła

Naukowcy sprawdzili także, co by się stało, gdyby satelity były trzykrotnie odporniejsze na promieniowanie. Choć przetrwałyby dłużej, to po 15 dniach unieruchomionych zostałoby 97 proc. z nich.

Uszkodzenie satelitów nie byłoby jedynym problemem po wybuchu jądrowym. Obiekty pozostałyby na orbicie, i nie mogąc manewrować, zderzałyby ze sobą i kosmicznymi śmieciami. W głównej symulacji naukowcy oszacowali, że w ciągu dwóch lat doszłoby do około 20 takich zderzeń. W ich wyniku powstałyby kolejne kosmiczne śmieci.

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Konsekwencje wybuchu jądrowego utrzymywałyby się więc przez lata. Choć wiele satelitów wpadłoby z powrotem w atmosferę ziemską i spłonęło, ich wymiana nie rozwiązałaby problemu. "Przywrócenie usług orbitalnych wymagałoby czegoś więcej niż tylko wymiany utraconych statków kosmicznych - nowe satelity musiałyby przetrwać działanie pozostałego promieniowania i kosmicznych śmieci" - podsumowali badacze.