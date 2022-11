Bitwa na... muszle i piasek. Naukowcy nagrali ośmiornice

Fascynujące zachowanie

Co ciekawe, naukowcy stwierdzili, że do wykonania rzutu ośmiornice nie korzystają wyłącznie z siły swoich macek. Najpierw używają swoich ramion, by zebrać materiał z dna morskiego, a następnie napędzają go za pomocą syfonu umieszczonego pod nimi. Z syfonu korzystają na co dzień do przemieszczania się odrzutem.