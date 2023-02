Zaginiona Nicola Bulley miała "poważne problemy". Oświadczenie policji budzi "zdziwienie"

Przez ponad 20 dni policja nie znalazła żadnego śladu matki dwójki dzieci, która zaginęła rankiem 27 styczni a. Wczoraj policja z Lancashire ujawniła, że sklasyfikowała Nicolę Bulley jako osobę "wysokiego ryzyka" ze względu na "szereg specyficznych słabych punktów". Po początkowej odmowie wyjaśnienia podczas konferencji prasowej, co się kryje pod tymi stwierdzeniami, policja wydała oświadczenie, w którym napisano: "Nicola w przeszłości cierpiała na poważne problemy z alkoholem, które były spowodowane jej ciągłymi zmaganiami z menopauzą". I dalej: "Ta walka powróciła w ostatnich miesiącach. Spowodowało to prawdziwe wyzwania dla Paula (Ansella, partnera Nicoli Bulley - red.) i rodziny".

Detektyw "zdumiony, że nie zostało to wcześniej ujawnione"

Policyjni detektywi ujawnili również, że byli w domu Nicoli Bulley na tydzień przed jej zniknięciem, aby sprawdzić jej samopoczucie. Miał to być samochód policyjny z funkcjonariuszami i pracownikami służby zdrowia. - Oczywiście nie był to scenariusz przemocy domowej ani scenariusz (wezwania do - red.) osoby pijanej. To był incydent ze zdrowiem psychicznym - skomentował detektyw Martyn Underhill. - To jest kluczowe. Naprawdę jestem zdumiony, że nie zostało to wcześniej ujawnione. 3 lutego na konferencji prasowej faktycznie powiedziano, że "nie było żadnych znaczących problemów związanych ze zdrowiem Nicoli".