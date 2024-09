Dokładne dane pokazują, że na Kamalę Harris chciałoby zagłosować 46,61 procent respondentów, a na Donalda Trumpa - 40,48 procent. Taki wynik to poprawa jej wyniku z poprzedniego badania pracowni Ipsos na zlecenie Reutersa, wykonanego w dniach 11-12 września, kiedy to miała pięciopunktową przewagę (47 do 42).